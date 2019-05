Sie werden mit der Aussicht auf Arbeit nach Mallorca gelockt, doch vor Ort erleben die Britinnen mitunter schlimme Zustände. In Magaluf sollen sexuelle Belästigung und Schläge an der Tagesordnung sein.

An der Promenade von Magaluf sollen junge Britinnen und Briten Touristen ansprechen und in Bars locken.

Das Foreign Office von Großbritannien warnt bereits seit Monaten davor, Jobs auf Mallorca anzunehmen. Sexuelle Übergriffe, Ohrfeigen, ein Leben in Bruchbuden – den Betroffenen zufolge ist das der Alltag von jungen Britinnen, die zum Arbeiten nach Magaluf kommen.

Eine von ihnen ist Coral A., deren Job als Promoterin es ist, in knapper Kleidung Männer in eine Bar zu locken. „Ich wurde schon dreimal während der Arbeit von Männern ins Gesicht geschlagen – und sie sind nicht einmal aus dem Club geflogen“, erzählt sie der britischen „Sun“. Mindestens fünfmal pro Abend würde sie sexuell belästigt.

Auch das bleibt in der Regel ohne Konsequenzen für die Männer, sagt die 20-Jährige: „Zu Hause in Großbritannien würden die Männer dafür festgenommen werden. Aber hier ist es so normal, weil die Bars nur Geld machen wollen.“ Das Geschäft sei von starkem Konkurrenzkampf geprägt, sowohl für die Bars selbst als auch für die jungen Frauen.

Selbst Barbetreiber vergreifen sich an ihren Angestellten

Coral erzählt, dass man von ihr verlangt habe, fünf Kilo abzunehmen. Zudem würden Frauen sofort ersetzt, wenn sich eine bewerbe, die hübscher und attraktiver sei. Kellnerin Hannah E. erzählt, dass sie selbst als Kundin belästigt wurde: Beim Ausgehen in einer anderen Bar sagte deren Inhaber, sie solle ihre Hose ausziehen, und versuchte sogar, ihr die Hose herunterzuziehen.

„Wir dürfen völlig betrunkenen Kunden nicht helfen, ich hasse das“, sagt Shanell N., die als Lockvogel für eine Bar arbeitet. Die 19-Jährige werde regelmäßig von ihrem Arbeitgeber begrapscht und gezwungen, in sexy Klamotten mit männlichen Kunden zu flirten, damit diese mehr trinken. Wenn die Kunden das Bewusstsein verlören, dürfe sie nicht einschreiten. „Sie geben ihnen viel zu viel Alkohol und lassen sie dann einfach im Stich“, sagt auch Hannah.