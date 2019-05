Diese Frau (29) reist um die Welt – mit multipler Sklerose

Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems. In Deutschland leben rund 240.000 Menschen mit MS. „Und es ist wichtig zu wissen, dass keine zwei Menschen mit MS den Krankheitsverlauf komplett gleich erleben“, erklärt Samira. Weil multiple Sklerose schubförmig verläuft, gibt es Phasen, in denen es Samira sehr gut geht – oder sehr schlecht. Letztere sind bei ihr zum Glück selten.

Ein Schub kommt für Samira nie plötzlich, sondern kündigt sich meist über eine Woche an. Dann spürt sie ein Kribbeln in der Hand oder sieht Doppelbilder – und hat genug Zeit, zur Behandlung mit Kortison ins Krankenhaus zu fahren. „So gesehen ist Durchfall schlimmer.“

Samira trotzte ihren Ängsten und kann heute jedem, der zögert, sagen: einfach machen – solange das Bauchgefühl stimmt! Außerdem stellte Samira fest: Beim Reisen brauchte sie deutlich weniger Geld als für ihren Lebensunterhalt in Berlin. Besonders drastisch lernte sie diese Lektion in Juchitàn.

Dort besuchte sie einen Freund, den sie bei einem Schüleraustausch in Mexiko kennengelernt hatte. Zwei Monate vor ihrem Besuch hatte es in Juchitàn ein Erdbeben gegen, sie kam in ein zerstörtes Dorf – und war überwältigt von der Liebe, Großzügigkeit und Energie der Einheimischen, obwohl es an allem gefehlt hat.

Sie traf Gleichaltrige, die ihre Karrieren auf Eis gelegt hatten, um das Dorf wieder aufzubauen und Spendenprojekte auf die Beine zu stellen. Und die ihr zeigten, was im Leben wirklich wichtig ist: Verbundenheit, Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Go solo: Was du beim Alleinreisen über dich lernst

Trotzdem haben für Samira auch die Momente des Alleinseins ihren Reiz. In den vergangenen zwei Jahren war sie fast immer allein unterwegs.

Für Samira das Besondere am Alleinreisen: herausfinden, was die eigenen Wünsche sind und wie man Erfüllung findet. Ihr wurde bewusst: „Wir sind die Macher unserer eigenen Gedanken. Wir kreieren unseren Stress selbst und müssen ihn dann auch selbst ausbaden.“

Nach rund einem Jahr kam Samira wieder nach Hause, verbrachte den Sommer in Deutschland. „Aber ich war noch nicht richtig satt.“ Also packte die Berlinerin erneut ihre Koffer. „Im ersten Jahr bin ich extrem gewachsen, habe viel gelernt, teilweise auf die schmerzhafte Art.“

Nach Thailand, Indonesien, Mexiko, Kolumbien, Panama und Italien ging es für Samira im zweiten Jahr nach Vietnam, Australien und erneut nach Thailand, Kolumbien und Sizilien. „Für mich war das Entscheidende nie, möglichst viele Länder zu bereisen, sondern selbst zu entscheiden, wie lange ich an einem Ort bleiben möchte.“