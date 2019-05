Spionage-Wal rettet Handy einer Touristin aus dem Meer

Das ist wirklich kaum zu glauben: Im norwegischen Eismeer fiel einer Touristin das Handy ins Wasser. Doch nur wenig später tauchte ein Beluga-Wal an der Oberfläche auf – in seinem Maul das verlorene Handy.

Ina Mansika und ihre Freunde waren am Wasser, um ihn zu beobachten. Und tatsächlich begrüßte er die Besucher. „Wir haben uns auf den Steg gelegt, um ihn zu sehen und vielleicht sogar zu streicheln“, erzählt Ina im Interview mit „ The Dodo “.

„Alle waren überrascht. Wir konnten selbst nicht glauben, was wir gesehen haben“, sagt Ina. „Ich war super glücklich und dankbar.“ Zwar hat das Handy einen Wasserschaden und ist damit kaputt, aber Ina dankt dem Wal trotzdem. „Ich liebe Tiere!“, erzählt sie. „Dieser Wal war so nett.“

Der Beluga soll in ein Naturschutzgebiet umgesiedelt werden

Bisher ist noch unklar, ob der Beluga zu zutraulich ist, um alleine in der freien Wilbahn zu überleben. Es wird allerdings versucht, ihn darauf vorzubereiten, berichtet „The Dodo“. So soll es Pläne geben, den Wal in ein Naturschutzgebiet in Island zu bringen.

Übrigens hat der Beluga inzwischen auch einen Namen: Hvaldimir. Das ist eine Mischung aus dem Vornamen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem norwegischen Wort für Wal, hvalen.