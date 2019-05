Warum stehen dort überhaupt so viele Häuser leer? Die Gründe sind vielfältig. Viele Einwohner sind beispielsweise während des Baubooms in den 70er-Jahren in die Neubaugebiete von Mussomeli gezogen. Einige gingen zum Arbeiten in größere Städte oder haben die Häuser von ihren Verwandten geerbt. Für dich bedeutet all das: Die Chance auf ein echtes Schnäppchen!

Es gibt allerdings einen Haken. Käufer müssen eine Kaution von 5.000 Euro an die Gemeinde zahlen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sie die Häuser auch wirklich renovieren. Wenn du dein Haus innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf auf Vordermann gebracht hast, erhältst du das Geld zurück.