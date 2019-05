Die russischen Urlauber (37 und 38 Jahre) hatten in der Mongolei rohe Murmeltier-Leber gegessen und sich mit Beulenpest infiziert. Zahlreiche Reisende stecken jetzt in Ölgii fest – darunter auch Deutsche.

Murmeltiere sind in der Mongolei eine Delikatesse.

In der Mongolei sind zwei Russen an der Beulenpest gestorben. Der Mann (38) und seine schwangere Frau (37) hatten sich in Ölgii ganz im Westen des Landes mit der Krankheit infiziert, bestätigte das Gesundheitsministerium der Mongolei. Das Paar hinterlässt vier Kinder im Alter von zwei bis 13 Jahren.

Die Stadt befindet sich seit Mittwoch in Quarantäne. Dutzende Reisende sitzen in Ölgii fest, weil sie die Stadt derzeit nicht verlassen dürfen, berichtet die „Siberian Times“. Darunter Urlauber aus Deutschland, Schweden, den Niederlanden, sowie der Schweiz und den USA. Im schlimmsten Fall könnte die Quarantäne bis zu 21 Tage andauern.

Mongolei-Urlauber nach Todesfällen in Quarantäne

In Ölgii stehen außerdem fast 160 Menschen, die direkt oder indirekt in Kontak mit dem verstorbenen Paar gekommen waren, unter Beobachtung. „Die halbe Stadt ist wegen einiger Pest-verseuchter Murmeltiere geschlossen“, berichtet eine Touristin in der russischen Zeitung.

„Wir wollten gerade Ölgii verlassen und tiefer in die Mongolei fahren. Aber alle Wege aus der Stadt heraus sind dicht und wir dürfen nicht raus… Das ist einfach nur surreal.“