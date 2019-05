Nach Aeroflot-Feuer: Wie sicher sind russische Flugzeuge?

Auf dem Aeroflot-Flug SU1492 starben mindestens 41 Passagiere: Die Maschine brannte bei der Notlandung in Moskau lichterloh. Und es ist nicht der erste Zwischenfall mit einem Superjet 100 von Suchoi.

An die russische Aeroflot wurden bislang 50 Suchoi Superjet 100 ausgeliefert.

Es sind dramatische Szenen, die sich am Sonntagabend am Flughafen Moskau-Scheremetjewo abgespielt haben: Ein Flugzeug von Aeroflot musste notlanden und ging dabei in Flammen auf. Mindestens 41 Menschen starben bei dem Inferno.

Wie genau es zu dem verheerenden Feuer kam, ist noch unklar. Der betroffene Suchoi Superjet 100 wurde erst 2017 in Betrieb genommen und im April das letzte Mal inspiziert.

Wie sicher sind russische Flugzeuge und Airlines?

Grundsätzlich müssen sich Passagiere aber keine Sorgen machen, wenn sie mit russischen Fluggesellschaften wie Aeroflot oder S7 fliegen. Auf der schwarzen Liste der Europäischen Kommission steht keine Airline aus Russland. Diese Liste enthält 120 Fluggesellschaften, die aus Sicherheitsgründen aus dem europäischen Luftraum verbannt sind.

Der Superjet 100 des Flugzeugbauers Suchoi steht allerdings bislang unter keinem guten Stern…