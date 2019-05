Flusskreuzfahrtschiff baut drei Unfälle – in einer Woche!

Das Flusskreuzfahrtschiff „Gretha van Holland“ hat das Negativ-Triple geholt: Es ist in Mecklenburg-Vorpommern gegen eine Säule gefahren, auf Grund gelaufen und mit einem Schleusentor kollidiert – und das alles in nur einer Woche.

Die „Gretha van Holland“ fährt seit Jahren zwischen Schwerin, Plau, der Müritz und Berlin hin und her, mit bis zu 23 Fahrgästen. Doch vor wenigen Tagen begann die Unfallserie.

Zuerst stieß das kleine Flusskreuzfahrtschiff am vergangenen Samstag an eine Rufsäule der Schifffahrtsverwaltung. Am Sonntag fuhr es weiter, doch das ging nicht lange gut: Es fuhr sich bei Grabow fest, lief auf Grund.

„Gretha van Holland“ hat mehr Tiefgang als erlaubt

Dass dies erst jetzt geschah, ist verwunderlich. Denn bei einer Vermessung kam dann heraus, dass die „Gretha van Holland“ statt der zugelassenen 1,20 Metern Tiefgang sogar ohne Gäste und Gepäck 1,40 Meter Tiefgang hat. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“.