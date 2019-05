„reisereporter des Monats“: Diese Reise verlosen wir im Mai

Werdet „reisereporter des Monats“ und gewinnt einen Urlaub! Im Mai verlosen wir eine Woche in Spanien für einen Single mit Kind. Was euch dort erwartet und wie ihr euch bewerben könnt, verraten wir hier.

Seid ihr unsere nächsten „reisereporter des Monats“? Bis Dezember verlosen wir gemeinsam mit TUI jeden Monat eine von insgesamt neun Reisen. Single-Mamas und Single-Papas aufgepasst: Im Mai verlosen wir einen Urlaub an einen Alleinerziehenden mit Kind.

Diese beiden „reisereporter des Monats“ fliegen nach Spanien und verbringen eine Woche im TUI Family Life Islantilla in Huelva. Die südwestspanische Hafenstadt liegt an der Mündung der Flüsse Tinto und Odiel.

Als „reisereporter des Monats“ Mai geht’s nach Spanien

Das Hotel, das in Strandnähe am Atlantik steht, bietet ein umfangreiches Unterhaltungs- und Sportangebot. Die Reise umfasst sieben Übernachtungen in einem Doppelzimmer in dem Vier-Sterne-Hotel (all-inclusive) sowie die Flüge und Transfers.