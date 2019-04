Mädchen (3) stirbt im Hotel-Urlaub in der Türkei

Es ist der Albtraum aller Eltern: Aus bislang unerfindlichen Gründen ist die kleine Lily G. in der Türkei erkrankt – und gestorben. Jetzt verlangen die Eltern Antworten vom Reiseveranstalter Thomas Cook.

Lily war mit ihrem älteren Bruder und den Eltern in der türkischen Provinz Muğla im Urlaub, als sie tragisch verstarb.

Was wie ein normaler Familienurlaub begann, endete in einer Tragödie: Die dreijährige Lily wurde plötzlich krank, ihre Haut färbte sich gelblich. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder machte sie im Bodrum Holiday Resort in der Türkei Urlaub, als es ihr immer schlechter ging.

Die Eltern brachten sie in eine lokale Ambulanz, bekamen dort rezeptfreies Schmerzmittel und wurden wieder weggeschickt. Doch wenig später starb Lily im Hotelzimmer.

Bereits kurz nach dem tragischen Tod im August 2018 hatte Lilys Onkel eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Mehr als 4.000 Pfund (rund 4.600 Euro) wurden für eine angemessene Beerdigung der Kleinen gesammelt.

Gericht untersucht Tod eines Mädchens in der Türkei

An diesem Montag begann nun die gerichtliche Untersuchung des Falles. Lilys Eltern wollen Antworten auf ihre drängendste Frage: „Wir wollen einfach wissen, was passiert ist“, sagte ihr Vater Chris G. vor dem Gericht in Sheffield. Das berichtet die britische „Sun“.