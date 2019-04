In Tokio gib’s jetzt ein Café mit Teacup-Schweinen

Japan ist bekannt für schrille Ideen: Es gibt bereits Reptilien-, Eulen- und Igel-Cafés. Nun hat in der Stadt das erste Ferkel-Café der Welt eröffnet – dort gibt es zum Kaffee ein Teacup-Schwein...

Im Café sitzen und mit Mini-Schweinen spielen – in Tokio jetzt möglich.

Du findest Katzen-Cafés schon verrückt? Dann halt dich fest: Es gibt noch, abgefahrene Ideen: Reptilien-Bars, Waschbären-Cafés – und jetzt hat auch noch ein Café mit Teacup-Schweinen in Tokio eröffnet.

Gäste können hier den Kaffee (ein Getränk pro Person ist Pflicht) trinken und gleichzeitig Ferkel beobachten, knuddeln und füttern.

Das Ferkel-Café will Schweine in Japan beliebter machen

Während Schweine in anderen Ländern schon als Haustiere gehalten werden, sind die Vierbeiner in Japan als Haustiere eher selten. Das will das „Mipig Cafe“ ändern.