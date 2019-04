Sind die Ziegen auf Bäumen in Marokko nur ein Fake?

Ziegen in einem Argan-Baum in Marokko. Womöglich wurden sie von lokalen Bauern dorthin gelockt – für die Touristen.

Sind die Ziegen auf den Bäumen in Marokko doch nur ein Fake? Die überaus talentierten Kletterkünstler haben es bisher in Tausende Urlaubsalben und Smartphonespeicher geschafft.

Der Fotograf Aaron Gekoski habe demnach vor Ort recherchiert. Er sagt, die Bauern tun das ganz bewusst, damit die Touristen anhalten und Fotos schießen. „Nachdem sie das Interesse der Touristen an den baumbewohnenden Ziegen gesehen haben, beschlossen einige Bauern, die Situation zu manipulieren, um finanzielle Vorteile zu erzielen“, sagt Gekoski.

„Ziegen sehen ziemlich krank und verlassen aus“

„Sie bringen die Ziegen am späten Nachmittag nach Hause, bevor sie bei Sonnenaufgang wieder in die Bäume zurückgebracht werden“, so der Fotograf. „Die Ziegen sind unglaublich wendig und geschickt, wenn es darum geht, durch die Bäume zu navigieren, obwohl sie im Allgemeinen nur an einem Ort stehen und ziemlich krank und verlassen ausehen.“

Gekoski kritisiert, dass es in der Region unglaublich heiß sei, was die Ziegen erschöpfe, da sie den ganzen Tag in den Bäumen ausharren müssten. Die Ziegen seien „in einem schlechten Zustand und sehr dünn“. Außerdem gefährdeten die vielen Ziegen die Gesundheit der Bäume, da ihre Hufe die Äste beschädigten, so Gekoski.

Auf den Bäumen gibt es nahrhafte Nüsse für die Ziegen

Der Hunger lässt die Tiere das Spiel willig mitspielen. Die Argan-Nuss im Baum liefert ihnen wichtige Energie in der sonst so trockenen und unfruchtbaren Gegend. Die Nüsse sind für die Menschen wegen ihres extrem bitteren Geschmack nicht genießbar – allerdings wird aus den Kernen hochwertiges Öl gewonnen.