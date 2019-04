Unvorsichtig trampeln sie über die Blumenfelder und zerquetschen dabei die zarten Blumenzwiebeln: Tulpenbauern in den Niederlanden verbannen ab sofort Touristen im Selfie-Wahn von ihren Feldern.

Zugegeben, dieses rotes Blütenmeer zieht magisch an. Der Touristen-Magnet gefährdet jedoch die Tulpenernte…

Ob die überfüllte Bonner Altstadt zur Kirschblüte, eine beschauliche Stadt in Kalifornien, die wegen der jährlichen Mohnblüte im Touri-Chaos versinkt oder eine wegen Selfie-Zombies geschlossene Sonnenblumenfarm in Kanada: Irgendwann ist Schluss mit den typisch verträumten Instagram-Bildern. Auch in Holland.

Auf der Suche nach dem perfekten Foto richten Blogger und fotoverrrückte Touristen auf den leuchtenden Tulpenfeldern derzeit einen Schaden von Tausenden Euro an. Tulpenbauern ziehen die Reißleine.