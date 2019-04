Lawinenunglück: 3 bekannte Bergsteiger in Kanada vermisst

Es gibt wohl keine Hoffnung mehr für die bekannten Bergsteiger David Lama, Hansjörg Auer und Jess Roskelley. Sie wurden auf einer Tour in den kanadischen Rocky Mountains von einer Lawine verschüttet.

Die drei Profi-Bergsteiger waren in den Rocky Mountains unterwegs, als das Lawinenunglück geschah.

Am Mittwoch gab es das letzte Lebenszeichen von ihnen, wie die „ Tiroler Zeitung “ berichtet. Nach den drei Männern wurde fieberhaft gesucht, unter anderem mit Rettungsflugzeugen. Bisher ohne Erfolg.

Die beiden Österreicher David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sowie Jess Roskelley (36) aus den USA waren zu einer Tour auf den Mount Andromeda in den Rocky Mountains aufgebrochen. Dabei sollen sie von einer großen Lawine verschüttet worden sein.

„Die Route, die er gehen wollte, wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 bewältigt. Es ist eine dieser Routen, bei der die Bedingungen perfekt sein müssen, sonst wird es zum Albtraum. Und dies war eine Reise, die zum Albtraum wurde“, sagte Vater John Roskelley der US-Zeitung „ Spokesman-Review “. Jess wollte sich am Dienstagabend bei seinem Vater melden, doch er hat nie angerufen.

Der Rettungseinsatz musste zwischenzeitlich wegen schlechten Wetters in den Rocky Mountains unterbrochen werden. Niederschläge und starke Winde in der Vorhersage würden zu einer steigenden Lawinengefahr in der Region führen.