Kreuzfahrtschiffe von Carnival Cruises sollen Hunderttausende Liter Müll in die Ozeane gepumpt haben. Unter anderem deshalb droht den Schiffen des Unternehmens nun ein Anlaufverbot in amerikanische Häfen – so überlegt es derzeit zumindest eine US-Bundesrichterin am Bundesgericht in Miami.

Die Verbannung könnte Tausende Passagiere treffen, die ab Miami, New York, Los Angeles und anderen Häfen fahren wollen.

Millionenstrafe und Bewährungsauflagen schon im Jahr 2016

In einem Verfahren im Jahr 2016 war eine 40-Millionen-Dollar-Strafe gegen das Unternehmen verhängt worden, weil das Carnival-Tochterunternehmen Princess Cruises diverse Umweltvergehen auf dem Kerbholz hatte und vertuschen wollte.

Eine Bewährungsauflage schrieb vor, dass die Flotte aller Tochterunternehmen fünf Jahre lang kontrolliert wird, wie der „Miami Herald“ berichtet. Ein Carnival-Sprecher versicherte damals, man werde den Vorwürfen nachgehen und sicherstellen, dass Umweltschutz die höchste Priorität habe.