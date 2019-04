Schutz der Strände: Spanische Inseln verbannen Touristen

Täglich darf nur eine bestimmte Zahl von Besuchern auf die Inselgruppen Illas Cíes und Illas Ons in Galicien. In der Hauptsaison wird diese jetzt weiter begrenzt – Reedereien und Hotels sehen das kritisch.

In der Hochsaison sollen nur noch 1.800 Menschen pro Tag die Inselgruppe Cíes besuchen dürfen.

Sie sind Kandidaten für das Unesco-Weltnaturerbe und beheimaten einige der schönsten Strände der Welt: Die Atlantikinseln Galiciens locken täglich Tausende Besucher. Dazu gehören die Inselgruppen Illas Cíes und Illas Ons sowie die Inseln Sálvora und Cortegada.

Wer die Inseln besuchen will, muss schon jetzt vorher online eine Zugangsberechtigung beantragen. Sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison soll die maximale Besucherzahl nun noch strenger limitiert werden.

Der Grund: Um es tatsächlich zum Welterbestatus zu bringen, will die Regierung Natur und Strände auf den Inseln schützen.

Der Rodas-Strand auf Cíes – vor einigen Jahren wurde er vom „Guardian“ zu einem der schönsten Strände der Welt gekürt. Foto: imago images/robertharding/Matt Frost

So viele Besucher dürfen täglich auf die Atlantikinseln

Illas Cíes: maximal 1.800 Besucher pro Tag in der Hochsaison. Diese Begrenzung gilt bereits seit 2018.

Illas Ons: maximal 1.300 Besucher pro Tag in der Hochsaison.

Als Hochsaison zählt der Zeitraum zwischen dem 15. Mai und dem 15. September sowie die Karwoche vor Ostern.

In der Nebensaison dürfen je maximal 450 Touristen täglich die Inseln besuchen. Darüber informiert das galicische Ministerium für Transport und Infrastruktur. Nach Sálvora und Cortega dürfen ganzjährig jeweils maximal 250 Menschen pro Tag.

Der Nationalpark Islas Atlánticas de Galicia liegt im Nordwesten von Spanien an der Atlantikküste, rund 35 Kilometer von der Grenze zu Portugal entfernt: