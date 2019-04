Teneriffa: Urlauber mit K.-o.-Tropfen betäubt und ausgeraubt

Die Konten sind leer geräumt, 600 Euro aus dem Portemonnaie sind weg, ebenso seine goldene Armbanduhr und das Smartphone: David Nelson ist in seinem Teneriffa-Urlaub ausgeraubt worden. Der Ire, der aktuell in der Schweiz lebt, will mit seiner „Horror-Erfahrung“ andere Touristen warnen.

Er machte im März mit Freunden Urlaub auf der beliebten Kanareninsel. Am 23. März ging die Gruppe an der Playa de Las Americas in Adeje, einem Ort im Südwesten der Insel, aus. Am Ende des Abends habe Nelson seine Freunde jedoch aus den Augen verloren und wollte sich daher ein Taxi besorgen, um ins Hotel zu kommen.

Urlauber auf Teneriffa unter Drogen gesetzt – Bankkonten leer geräumt

Da habe ihn eine Frau angesprochen und verführen wollen, so der 27-Jährige. Als er sie zurückwies, habe sie ihm eine Substanz ins Gesicht gesprüht.

„Später wurde ich von der Polizei darüber informiert, dass es die Vergewaltigungsdroge Scopolamin war“, sagte er dem irischen „Independent“. Sie ist auch als Devil’s Breath (auf Deutsch: Teufelsatem) bekannt.