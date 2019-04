Mädchen (17) auf Kreuzfahrt vergewaltigt: Verdächtiger frei

Es sind erdrückende Zahlen: Einer US-Studie zufolge sind sexuelle Übergriffe das am häufigsten gemeldete Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen. Allein im vergangenen Jahr erreichten die Behörden 82 Berichte.

Ein aktueller Fall zeigt, dass auch bei Kreuzfahrten in Europa sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorkommen – und wie schwierig die Rechtslage bei Verbrechen auf hoher See ist.

Britin beschuldigt Mann der Vergewaltigung auf einem Kreuzfahrtschiff

Ein 18-Jähriger wird beschuldigt, eine 17-jährige Britin an Bord der „MSC Divina“ vergewaltigt zu haben. Das Schiff war zum Zeitpunkt der Tat von Palma de Mallorca nach Valencia unterwegs.

Dort angekommen sagte das Mädchen gegenüber der Polizei aus. Der junge Mann habe sie am vergangenen Donnerstag gegen 5 Uhr morgens in seine Kabine gezwungen und sie dort vergewaltigt. Er wurde noch am selben Tag von der Polizei in Valencia verhaftet – doch ein örtliches Gericht ließ ihn frei.

Das Problem: Sie ist Britin, er wohnt in Italien und die Tat fand auf einem Schiff unter der Flagge von Panama auf „internationalem Gewässer“ statt.

Welches Gericht ist zuständig für Verbrechen auf Kreuzfahrtschiffen?

Entsprechend gab das Gericht an, nicht für den Fall zuständig zu sein. Dem britischen „Telegraph“ zufolge können Verbrechen, die in anderen Ländern passiert sind, seit 2009 nur in spanischen Gerichten angehört werden, wenn spanische Opfer oder Verdächtige beteiligt waren.