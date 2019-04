Mit Blick aufs Meer: Der Ostküsten-Radweg, hier am Schönberger Strand in Schleswig-Holstein, ist insgesamt 430 Kilometer lang und führt von Flensburg bis nach Ahlbeck. Die Deutschen finden das toll: Er landet auf Platz 9 der beliebtesten Radwege in Deutschland.

Foto: imago/penofoto