Das Flugzeug ganz für sich allein haben: Wie geht das?

Freie Sitzplatzwahl, privater Service und das Gefühl von Freiheit: So malen wir uns das Bild eines Fluges aus, auf dem wir ganz allein sind. Doch wie sieht das in der Realität aus? Airlines verraten es.

Beinfreiheit, kein Anstehen am Klo und kein langes Warten aufs Essen – allein fliegen klingt ziemlich komfortabel. (Symbolfoto)

„Willkommen an Bord ihres Privatflugzeugs, Sir“, so wurde Saad von der Flugzeug-Crew begrüßt, als dieser völlig überraschend der einzige Passagier an Bord einer Jet2-Maschine war. Auf dem Flug von Korfu nach Birmingham durfte er sich für ein 45-Euro-Ticket einmal wie ein Millionär im eigenen Privatjet fühlen.

Aber wie kann das überhaupt passieren? Blöder Zufall oder die Regel? Und wirst du wirklich wie ein VIP behandelt? Der reisereporter hat bei Tuifly und Lufthansa nachgefragt.

Überraschung bei der Flugbuchung: Passagiere sitzen ganz allein im Flieger

Bei Saads Premium-Flug handelt es sich zumindest nicht um einen Einzelfall bei Jet2. Auch die Schottin Karon Grieve traute ihren Augen nicht, als die Sitze im Flieger leer blieben. Auch sie flog ganz allein, nur mit der Jet2-Besatzung, von Griechenland nach Glasgow. Es war der letzte Flug der Saison, nur zwei weitere Personen hatten Tickets gebucht – erschienen aber nicht.