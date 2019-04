Es passiert zwar nicht oft, aber: Wenn Kreuzfahrtschiffe in Seenot geraten, ist es gut zu wissen, ob alle Passagiere und die Besatzung Platz in den Rettungsbooten finden würden. Der reisereporter hat nachgehakt.

Verglichen mit dem Kreuzfahrtschiff sehen Rettungsboote winzig aus – passen dort wirklich alle Menschen an Bord drauf?

Vor der Küste Norwegens ereignete sich Ende März ein echtes Kreuzfahrt-Drama: Die „Viking Sky“ war bei Molde in Seenot geraten, Passagiere mussten mit Hubschraubern und Schiffen von Bord gerettet werden. Erst nach 26 Stunden lag das Kreuzfahrtschiff sicher im Hafen.

Für Passagiere war die Havarie ein echtes Horrorerlebnis. Und auch allen, die nicht an Bord waren, rief der Vorfall in Erinnerung, wie wichtig Rettungsvorrichtungen an Bord der Kreuzfahrtschiffe sind.

Gibt es zum Beispiel genug Rettungsboote für alle Passagiere und Crew-Mitglieder? Autor Wolfgang Meyer-Hentrich bezweifelt das in seinem neuen Buch „Wahnsinn Kreuzfahrt“. Die Schiffe würden immer größer und voller werden – damit gingen die Reedereien ein Risiko ein, zitiert ihn die „Morgenpost“.

Der reisereporter geht dieser provokanten These auf den Grund und hat bei großen Reedereien nachgehakt:

Diese Rettungsmittel gibt es auf der „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises

Direkt vorweg: Nicht alle Passagiere haben Platz in den Rettungsbooten der „Mein Schiff“-Flotte. Aber: Auch Rettungsinseln gelten als Rettungsmittel. In Kombination bieten Boote und Inseln sogar Platz für mehr Menschen, als höchstens an Bord passen. Das teilte die Reederei auf reisereporter-Anfrage mit.