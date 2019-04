Eine Boeing 747 von Lufthansa musste in der Nacht zu Dienstag wegen technischer Probleme auf dem Weg nach São Paulo umkehren. Die rund 280 Passagiere an Bord landeten nach zwei Stunden Flug wieder in Frankfurt.

Bei der Lufthansa häufen sich seit vergangener Woche technische Probleme: Erst am Freitag mussten zwei Maschinen der Tochtergesellschaft Eurowings von Spanien nach Deutschland umkehren, nun erwischte es den Flug LH506 in die brasilianische Metropole São Paulo.

Während des Flugs seien „technische Unregelmäßigkeiten“ aufgetreten, die den Flieger zur Umkehr nach Frankfurt gezwungen haben sollen.

Lufthansa: Boeing 747-8i muss wegen technischer Probleme nach Frankfurt umkehren

Die Crew habe sich zur Umkehr des Fliegers entschieden und eine sogenannte „Luftnotlage“ erklärt, bestätigte Lufthansa-Sprecherin nach Angaben des „Aero“. Diese wird ausgeprochen, wenn im Flug ein Notfall eintritt, bei dem eine schwere und unmittelbare Gefahr droht. Eine bevorzugte Landung ist dann erlaubt.

Die Maschine war am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Frankfurt gestartet, knapp zwei Stunden später erreichten die 284 Passagiere wieder ihren Startflughafen. Der Jumbojet Boeing 747-8i ist in der Nacht gegen 0.15 Uhr gelandet. Die Passagiere wurden Lufthansa zufolge in Hotels untergebracht.

Lufthansa-Maschine gerät in „Luftnotlage“ – 284 Passagiere zurück in Frankfurt

Die Maschine wird derzeit untersucht, genaue Details zum technischen Defekt sind bislang nicht bekannt. Die Airline kündigte unterdessen an, dass die Passagiere am Dienstagvormittag erneut ihre Flugreise nach Brasilien antreten sollen – diesmal mit einer anderen Maschine.