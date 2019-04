Ranking: Das sind die 10 besten Flughäfen der Welt

Am Flughafen kann viel schief gehen – oder gut laufen! Diese Airports punkten in Sachen Service, Freundlichkeit und Einkaufsmöglichkeiten. Auch ein deutscher Flughafen gehört zu den besten der Welt…

Wer an den besten Flughäfen der Welt starten und landen will, muss nach Asien: Sieben der zehn weltbesten Airports liegen auf dem Kontinent. An der Spitze des aktuellen Rankings liegt – wie bereits in den vergangenen sechs Jahren – der Changi Airport in Singapur.

Dieser Flughafen in Deutschland gehört zu den besten der Welt

Überraschend ist dagegen der siebte Platz: Den konnte nämlich ein deutscher Airport ergattern – der Franz-Joseph-Strauss-Flughafen in München.

Welche Flughäfen rund um die Welt die Passagiere in diesem Jahr außerdem begeistern? Klick dich durch: