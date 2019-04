Wer eine Reise in die Heimat des Komodowarans plant, muss bald auf ein Treffen mit der größten Echse der Welt verzichten. Die indonesische Regierung plant ein Touristen-Verbot auf der Insel Komodo.

Schon davor wurde über ein Besucher-Limit diskutiert, immerhin kommen nach Angaben von „ CNN Travel “ im Monat durchschnittlich 10.000 Menschen in den Komodo-Nationalpark.

Einer der beliebtesten Touristen-Hotspots in Indonesien soll ab 2020 geschlossen werden: Auf die Insel Komodo wird ab Januar kein Urlauber mehr einen Fuß setzen dürfen – und das ein Jahr lang. Bedeutet: Keine Erkundungstouren zu den dort lebenden Komodowaranen.

Ein Beitrag geteilt von Vanessa (@pfaelzer_ontheroad) am Mai 3, 2017 um 3:17 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Komodowaran lebt nur auf den Kleinen Sundainseln in Indonesien

Damit nimmt das Land einen möglichen Rückgang an Touristen in Kauf, denn nur auf der Inselgruppe der Kleinen Sundainseln, wozu Komodo zählt, lebt der Komodowaran.

Wenn du die Komodowarane in diesem Jahr noch sehen willst, dann verbinde am besten einen Bali- oder Lombok-Urlaub mit einem mehrtägigen Ausflug nach Komodo. Du kannst zum Beispiel den Flieger oder den Bus in die Hafenstadt Flores nehmen und mit der Fähre oder einem Schnellboot auf die vulkanische Insel fahren.

Ein Ranger wird dich dann über die Insel und durch den Nationalpark führen, in dem neben den Waranen auch andere Tiere wie das Timor-Reh leben – und genau dieses steht auf dem Speiseplan des Komodo-Drachens.

Mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde macht der Fleischfresser Jagd auf seine Beute. Ein Biss der Echse ist für das Opfer in jedem Fall tödlich, denn sein Speichel ist stark bakteriell belastet und führt letztlich zu einer Blutvergiftung beim gebissenen Beutetier. Darüber klärt der Nationalpark im Netz auf.

Der Komodo Nationalpark umfasst die Inseln Komodo, Rinca und Padar und auch weitere kleinere und hat dabei eine gesamte Landfläche von rund 603 Quadratmeter. Foto: imago/imagebroker

Für seine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt wurde der Park auch zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt. Nach Angaben der Stiftung sollen ungefähr 5.700 der Echsen auf Komodo beheimatet sein.

Übrigens beherbergt die Insel auch eines der artenreichsten Korallenriffe der Welt. Und vielleicht siehst du ja auf dem Weg zum Schnorchel- doer Tauchtrip auch den berühmten rosa Strand.