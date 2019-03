Was ein harter Brexit für den England-Urlaub bedeuten würde

Die EU treibt die Vorbereitungen für einen chaotischen Brexit voran. Jetzt informiert sie Reisende bereits ausführlich darüber, was das „No Deal“-Szenario für den England-Urlaub bedeuten würde.

Sollte es in der britischen Regierung keine Einigung über den Brexit geben, droht ein chaotischer Ausstieg des Landes aus der Europäischen Union. Das würde für Reisende einige Änderungen mit sich bringen.

Brauchen England-Urlauber nach dem Brexit ein Visum?

Dass Urlauber künftig für Großbritannien ein Visum brauchen, ist erst einmal unwahrscheinlich – auch bei einem „No Deal“. Das britische Parlament hat mitgeteilt, dass EU-Bürger bis zum 31. Dezember 2020 gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines Reisepasses einreisen dürfen. Mit einem biometrischen Reisepass kann die Einreise auch über die sogenannten E-Gates erfolgen.

„Die EU-Bürger werden auch in der Lage sein, für kurze Aufenthalte ohne Visum in das Vereinigte Königreich einzureisen“, heißt es auf der Webseite der britischen Regierung. Mit „kurz“ sind Reisen bis zu drei Monate gemeint. Wer länger bleiben will, soll nach aktuellem Stand ein Visum brauchen.

Nach dem 31. Dezember 2020 wird die Einreise mit dem Personalausweis dann nicht mehr möglich sein.