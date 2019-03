Rauch im Cockpit: Boeing muss auf Pazifikinsel notlanden

Schock für die Passagiere: Auf ihrem United-Airlines-Flug kam Rauch aus dem Cockpit, Sauerstoffmasken fielen aus der Decke. Die Boeing 787-900 musste am Montag in Neukaledonien notlanden.

Die 257 Passagiere können ihren Langstreckenflug vorerst nicht fortsetzen, sie müssen die Nacht in einem Hotel in Nouméa verbringen, weil die Maschine technisch untersucht werden muss, wie der Radiosender „RRB“ berichtet.

Das Flugzeug wurde umgeleitet und landete am Montagnachmittag (Ortszeit) am Flughafen von La Tontouta (auch Nouméa genannt).

Boeing 737 Max 8: Boeing steht nach zwei Abstürzen in der Kritik

Der Flugzeughersteller Boeing steht aktuell massiv in der Kritik – nach zwei Abstürzen von Boeing 737 Max 8 in Indoniesien und Äthiopien.

Am 10. März war Maschine des Typs von Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt, alle 157 Menschen an Bord starben. Im Oktober 2018 verunglückte eine Lion-Air-Maschine, sie stürzte kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer, 185 Menschen starben. Die Abstürze wiesen Ähnlichkeiten auf, daher bleibt aktuell die gesamte 737-Max-Flotte am Boden.

Bereits in der vergangenen Woche erlebten Passagiere an Bord einer Boeing 737-800 Schreck-Minuten. Die Maschine musste nach einem lauten Knall umkehren und notlanden.