Passagiere konnten an diesem Samstagmorgen ihren Augen nicht trauen: Am Domodedovo Flughafen in Moskau zog sich ein Mann komplett aus und rannte dann splitterfaser nackt zum Flugzeug! Touristen filmten ihn.

Zunächst sah es am Domodedovo Flughafen in Moskau nach einem gewöhnlichen Tag aus.

Statt auf die Halbinsel Krim ging es für einen Mann an diesem Samstagmorgen in Handschellen zur Polizeiwache. Als Passagiere am Domodedovo Flughafen in Moskau beim Boarding anstanden, zog sich ein 38-jähriger Mann aus – einfach so!

Moskau: Ein Video zeigt den nackten Mann beim Boarding

Ein Video zeigt, wie der Passagier splitterfasernackt mit den anderen Reisenden in der Schlange auf das Boarding wartet – seelenruhig als wäre nichts. Nur mit den Händen bedeckt er seinen Intimbereich.

Nackter Mann rennt zum Flugzeug und wird festgenommen

Als wäre das nicht skurril genug: So freizügig wollte der Passagier ins Flugzeug steigen. Wie genau er es schaffte, ist bislang unklar, aber der Mann rannte über die Rampe geradewegs zum Flugzeug.

Beim Einsteigen in die Ural-Airlines-Maschine wurde der Flitzer jedoch von der Polizei gestoppt. Diese nahmen den 38-Jährigen fest. Diese gab bekannt, dass der Mann aus Sibirien kommen soll.

Was den Passagier zu der fragwürdigen Aktion veranlasste? Das weiß bisher niemand. Zu einem anderen Reisenden soll der Nackte gesagt haben, dass Kleidung seine „Aerodynamik“ stören würde, deshalb sei es besser, ohne Klamotten zu fliegen. Das berichtet die lokale Presse „Lenta“.

Der Flug nach Simferopol mit Ural Airlines verspätete sich wegen des Vorfalls um 15 Minuten.