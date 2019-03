Mann masturbiert im Flixbus – der Fahrer tut nichts

Es klingt wie ein schlechter Film: Ein Mann setzte sich am Sonntag auf der Flixbusfahrt von München nach Berlin neben eine junge Frau. Er sprach sie auf Englisch an, dann holte der 26-Jährige seinen Penis aus der Hose – und begann, sich selbst zu befriedigen. Mitten im Bus!

Die 24-Jährige bat den Busfahrer um Hilfe – doch der wollte ebensowenig helfen wie ein Mitarbeiter der telefonischen Flixbus-Hotline. Die verzweifelte Frau meldete den Vorfall in der Social-Media-App Jodel – und ließ die Community in einer Art Live-Ticker am Geschehen teilhaben. Daraufhin schaltete sich auch die Polizei ein.

Die verzweifelte Frau wandte sich an Jodel. Foto: Jodel.com

„Ich sitze gerade im Flixbus und der Wixxer neben mir holt sich ernsthaft einen runter“, lautet der erste Post. Zunächst sind die Nutzer skeptisch, einer fordert sie dazu auf, ein Bild zu schicken. Das tut die 24-Jährige. Auf dem Foto ist zu sehen, wie der Fahrgast neben ihr sein erigiertes Geschlechtsteil in der rechten Hand hält.

Dieses Beweisfoto des masturbierenden Mannes schickte die Frau im Flixbus an die Jodel-Community. Foto: Jodel.com

Einige Jodler witzeln über das Foto, doch die meisten sind schockiert. Sie raten: „Sofort anzeigen!!!!!“, „Fotografieren und Busfahrer zeigen... Du willst ihm das doch nicht durchgehen lassen“ oder „Ruf die Polizei an!“.

Doch die Frau ist überfordert, schreibt: „Also Leute ernsthaft. Seit erstmal in so einer Situation und dann seht ihr wie man da einfach gar nicht darauf reagieren kann. Vor Schock weiß man gar nichts mehr!“

Sie sei die einzige, die den Mann sehen könne, da ihm niemand gegenüber sitze. Er sei zum Höhepunkt gekommen, habe in ein Taschentuch ejakuliert und sei eingeschlafen, erzählt sie weiter.

Flixbus-Fahrer: „Ist ja nicht so schlimm, ist halt ein Saubär“

Doch dann fasst sie sich ein Herz und geht zum Busfahrer. Unfassbar: Er wimmelte sie ab und sagt, sie solle die Angelegenheit in Ruhe am Ziel klären. Auch der zweite Versuch scheitert, so die junge Frau. Sie schreibt: „Aktueller Stand: War jetzt nochmal vorne und der Busfahrer hat keinen Bock irgendwas zu machen. „Ist ja nicht so schlimm, ist halt ein ‚Saubär’.“

Das Belästigungsopfer ruft daraufhin die Flixbus-Hotline an, doch auch das bleibt ohne Erfolg: „Die konnten/wollten mir auch nicht weiterhelfen.“