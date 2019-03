Weil zu viel Abfall im Meer herumschwimmt, ist der Zugang zum Meer in Palma aktuell gesperrt. (Symbolfoto)

Der Zugang zum Meer in der Bucht von Palma ist aktuell gesperrt – weil dort jede Menge Abfall schwimmt. Darunter ist Schmutzwasser, Klopapier, Plastikabfälle und Kot. Der Grund dafür sind die heftigen Regenfälle am Montag und Dienstag und eine überlastete Pumpstation.

Probleme gibt es im Bereich Can Pere Antoni und Ciutat Jardí – dort spülte der Sturzbach Torrent Gros jede Menge Schmutzwasser ins Meer. Aktuell nicht betroffen sind die Touristenstrände an der Playa de Palma.

Auf Mallorca gelangen bei Regen Abfälle direkt ins Meer

Das ekelige Phänomen ist auf Mallorca keine Seltenheit – seit dem vergangenen August mussten Strände beziehungsweise der Zugang zum Meer deswegen bereits achtmal gesperrt werden. Das berichtet das „Mallorca Magazin“.

Das Problem begleitet die beliebte Urlaubsinsel seit Jahren. Nicht selten landet das, was im Klo hinuntergespült wird, direkt im Mittelmeer. Der reisereporter hatte ausführlich darüber berichtet. „Immer wenn es regnet, gelangen sämtliche Abwässer von Haushalten, Krankenhäusern oder Firmen in Palma ins Meer“, so ein Sprecher der Initiative Mallorca Blue.

Das Problem: Die völlig veraltete Kläranlage kommt bei jedem Starkregen an ihr Limit. Verstärkend kommt hinzu, dass vor allem in Palmas Altstadt die Häuser oftmals keine getrennten Rohre für Regen- und Abwasser haben. Bei Starkregen ist das Gemisch dann zu viel für die Kläranlage, ganz besonders in der Urlaubsaison.

Das Ergebnis: Die ekelige Mischung landet über mehrere Rohre an den Mündungen der Sturzbäche Na Barbara, Gros oder Sa Riera im Meer. Und je nach Windrichtung gelangt es auch an die Strände der Bucht von Palma.

Kloake in der Bucht von Palma: Das will Mallorca gegen das Müllproblem tun

Eine Verbesserung der Abwasserkanäle sei in Planung. Es soll unter anderem ein Rückhaltebecken für die Kläranlage aus den 60er-Jahren gebaut werden. Zudem sollen mehrere Millionen Euro in eine neue Pumpstation investiert werden.

Mallorca steht mit diesem Problem nicht allein da – auf Ibiza klagten Urlauber beispielsweise Anfang März über Gestank im Hafen. Neben Booten, Fähren und Jet-Skis schwamm dort Kot herum.