Sex am Strand: In welchen Ländern drohen Strafen?

Bevor sie so richtig zur Sache kommen, sollten Paare die Rechtslage in ihrem Urlaubsland kennen. (Symbolfoto)

An einem einsamen Strand alle Hüllen und Schamgefühle fallen lassen und sich mit Blick aufs Meer und den Sonnenuntergang miteinander vergnügen – Klischee olé!

Dabei hatte tatsächlich schon mehr als jeder vierte Mann (26 Prozent) und fast jede fünfte Frau (18 Prozent) schon mal Sex am Strand. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage von Elitepartner.

Aber ist Sex am Strand wirklich so romantisch, wie viele es sich vorstellen? Wohl eher nicht, zumindest wenn ihr keine ausreichend große Decke dabeihabt: Sand findet seinen Weg überallhin, und das kann echt unangenehm werden.

Wo das Schäferstündchen unterm Sternenhimmel im Gefängnis enden kann

Noch unangenehmer wird’s, wenn eure traute Zweisamkeit unfreiwillig gestört wird. Das ist nicht nur peinlich, sondern kann im schlimmsten Fall Geld- oder sogar Haftstrafen nach sich ziehen.

Wenn du in islamisch geprägten Ländern wie Ägypten, Malaysia oder auf den Malediven beim Sex im Freien erwischt wirst, drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Aber auch in Europa kannst du für die Intimitäten hinter Gitter wandern: In Rumänien für bis zu sieben Jahre, in Dänemark, Italien und Griechenland für bis zu vier Jahre.

Angesichts dieser heftigen Strafen solltet ihr den Sex on the Beach dann doch lieber trinken: