Kreuzfahrt-Arzt verrät: Das passiert bei einem Virus an Bord

Auf einer Kreuzfahrt halten sich mitten auf dem Meer Tausende Menschen auf engstem Raum auf. Ansteckende Krankheiten haben dann leichtes Spiel. Immer wieder berichten wir über Virus-Alarme auf Kreuzfahrtschiffen:

Mehrere Ausbrüche des Norovirus machten 2018 für etliche Aida-Passagiere zu einem unangenehmen Jahr. Auf der „MSC Seaview“ mussten 5.000 Passagiere wegen Masern geimpft werden, und zu Beginn des Jahres musste eine Royal-Caribbean-Kreuzfahrt wegen 500 kranker Passagiere sogar abgebrochen werden.

Damit dieser Worst Case nicht eintritt, muss für den Notfall auf Deck alles durchgeplant sein. Einer, der weiß, was zu tun ist, ist Ben MacFarlane: Er war behandelnder Arzt auf besagter Royal-Caribbean-Kreuzfahrt und verrät in seinem Buch „Cruise Ship SOS“, was an Bord passiert, wenn ein Virus die Runde macht.

Norovirus, Masern, Grippe: Das müssen Ärzte bei Virus-Alarm leisten

Die erste und wichtigste Devise: schnell sein. Damit alle Maßnahmen zügig und korrekt durchgeführt werden, probe die Crew Woche für Woche den Ernstfall, zitiert der „Express“ aus MacFarlanes Buch. In einem akuten Fall wie dem Norovirus gelte der „Code Red“: Fast jedes Crew-Mitglied habe feste Aufgaben – selbst Hände waschen sei in dem Notfallplan klar vorgeschrieben.