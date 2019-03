Gran Canaria: Warnung vor fieser Urlauber-Betrugsmasche

Vorsicht vor Losverkäufern: Auf der beliebten Kanareninsel Gran Canaria zocken Betrüger aktuell verstärkt Touristen ab. Am Strand und auf der Straße locken sie die ahnungslosen Urlauber in die Kostenfalle.

Besonders an der Playa del Inglés sind die Betrüger auf Gran Canaria unterwegs und verteilen Lose an Urlauber. (Symbolfoto)

Urlauber auf Gran Canaria müssen aktuell vorsichtig sein, denn auf der beliebten Kanareninsel sind Betrüger unterwegs. Wer nicht aufpasst, kann 1.000 Euro und mehr verlieren.

Die Masche: Touristen werden am Strand oder auf der Straße angesprochen, bekommen ein Rubbellos und haben gewonnen. Mutmaßlich. Denn wer den vermeintlichen Gewinn – ein Smartphone oder eine Reise – einlösen will, soll in ein Taxi steigen, um an einer kurzen Führung durch eine Luxus-Hotelanlage teilzunehmen.

Betrugsmasche: Gewinner werden zum Kauf von Gutscheinen gedrängt

Wer sich darauf einlässt, landet vor Ort in einer Verkaufsveranstaltung. Dort werden sie dazu gedrängt, Urlaubsgutscheine, Urlaubszertifikate, Urlaubspakete, Unterkunftsgutscheine oder Voucher mit und ohne Holidayplus-Mitgliedschaft zu kaufen.

Dafür sollen sie einen Vertrag unterschreiben. Zeit, diesen in Ruhe durchzulesen, das Angebot in Ruhe durchzurechnen oder eine Nacht darüber zu schlafen, gibt es nicht. Wer unterschreibt, muss direkt eine Anzahlung über mindestens 1.000 Euro leisten. Und dann beginnen die richtigen Probleme.