Zug zu spät: Bahn plant Online-Anträge für Entschädigung

Immer mehr Reisende kaufen ihre Zugtickets online – auf der Webseite oder in der App. Hat die Bahn aber Verspätung und sie wollen Entschädigungen beantragen, geht das nur offline. Das will die Bahn ändern.

So richtig im Online-Zeitalter angekommen scheint die Deutsche Bahn noch nicht. Zwar können wir Zugtickets online kaufen und Verspätungen online verfolgen. Aber Entschädigungen beantragen, wenn der Zug eine Stunde und mehr zu spät am Ziel ankommt, können wir nur offline.

Dafür müssen wir uns ein Fahrgastrechteformular besorgen, es ausfüllen, in einem Reisezentrum abgeben oder per Post an das Servicecenter für Fahrgastrechte schicken. Nach einigen Tagen oder Wochen bekommen wir dann, wenn der Zug mindestens eine Stunde Verspätung hat, ein Viertel des Fahrpreises zurück. Ab zwei Stunden ist es die Hälfte.

Ziemlich umständlich. Noch.

Deutsche Bahn will Reisende bei Verspätungen schneller entschädigen

„Es ist verständlich, dass das derzeitig praktizierte Entschädigungsverfahren von unseren Kunden als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird und diese sich einfache Lösungen wünschen“, sagte ein Bahnsprecher nach einem Bericht von „ntv“.