9 Fehler, die deine Kreuzfahrt ruinieren könnten

1. Das falsche Kreuzfahrtschiff wählen

2. Die Abfahrtszeit nicht richtig checken

Erinnerst du dich an das Paar, das die „Symphony of the Seas“ verpasst hat und deswegen auf den Bahamas gestrandet ist? Die beiden hatten den fatalen Fehler begangen, die Abfahrtszeit des Schiffes nicht richtig zu checken. Daher kamen sie 45 Minuten zu spät vom Langang in Nassau zurück – und zack, war das Schiff weg.

Also, ganz wichtig: Überprüfe die Reiseroute und vor jedem Landgang die Abfahrtszeiten.