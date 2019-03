Ranking: DAS ist die gefährlichste Stadt der Welt!

Das Negativ-Ranking der mexikanischen Nichtregierungsorganisation „Bürgerrat für Sicherheit und Strafjustiz“ beruht nur auf einer Bewertungsebene: der Anzahl der Morde im vergangenen Jahr in Relation zur Einwohnerzahl.

In der Rangliste der zehn gefährlichsten Städte weltweit landen nur Orte aus Mexiko, Venezuela und Brasilien. Trauriger Spitzenreiter und damit die gefährlichste Stadt der Welt ist Tijuana in Mexiko. Dort habe es in 2018 je 100.000 Einwohner 138,2 Tötungsdelikte gegeben. Die Stadt liegt an der Grenze zu Kalifornien in den USA.

Auf Platz 2 landete Acapulco, ebenfalls in Mexiko, mit 110,5 Morden pro 100.000 Einwohner, die Stadt Caracas kommt mit 99,9 auf den dritten Platz im Negativ-Ranking.

Zum Vergleich: In Deutschland gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gerade einmal 0,8 Tötungsdelikte auf 100.000 Einwohner (Zahlen aus dem Jahr 2015).

Überblick: Die gefährlichsten Städte der Welt

Platz 1 Tijuana, Mexiko Platz 2 Acapulco, Mexiko Platz 3 Caracas, Venezuela Platz 4 Victoria, Mexiko Platz 5 Juárez, Mexiko Platz 6 Irapuato, Mexiko Platz 7 Guayana, Venezuela Platz 8 Natal, Brasilien Platz 9 Fortaleza, Brasilien Platz 10 Ciudad Bolívar, Venezuela

Die Liste basiert auf offiziellen Statistiken, Pressedaten und statistischen Prognosen. Darin werden Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern, die nicht in einem Kriegsgebiet liegen, berücksichtigt.