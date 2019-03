Tod auf Kreuzfahrt: Reederei muss 3 Millionen Euro zahlen

Der Passagier ging mit Atemnot ins Bordkrankenhaus der „Explorer of the Seas“. (Symbolfoto)

Tragödie auf Alaska-Kreuzfahrt: Ein Passagier starb an einem Herzinfarkt – nur wenige Tage, nachdem er auf dem Schiff „Explorer of the Seas“ seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte. Ein Gericht sieht die Schuld daran vor allem bei der Reederei und dem Schiffsarzt.

Royal Caribbean muss der Familie des Mannes aus Wisconsin daher nun 3,38 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund drei Millionen Euro, Schadensersatz zahlen. Was war genau passiert?

Passagier geht mit Atemnnot ins Bordkrankenhaus – vier Tage später ist er tot

Der Passagier ging mit Atemnot ins Bordkrankenhaus. Der Arzt diagnostizierte einen „septischen Infarkt“, gab dem Mann Medikamente und schickte ihn zurück auf seine Kabine. Dort brach der Patient etwa eine halbe Stunde später zusammen. Zwei dazugerufene Krankenschwestern konnten ihn weder behandeln noch transportieren.