Am Sonntagmorgen war ein Flugzeug von Ethiopian Airlines wenige Minuten nach dem Start verunglückt. Unter den mehr als 150 Todesopfern befanden sich auch fünf Passagiere aus Deutschland.

Beim Absturz des Fluges ET 302 auf dem Weg nach Nairobi sind am Sonntagmorgen insgesamt 157 Personen ums Leben gekommen. Wie die Airline jetzt bekannt gab, stammten die Passagiere an Bord aus 35 verschiedenen Nationen. Auch fünf Reisende aus Deutschland sind unter den Todesopfern:

Accident Bulletin no. 3

Issued on March 10, 2019 at 4:59 PM pic.twitter.com/5UOxsbl24f — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019

In einer Pressekonferenz am Nachmittag sagte Geschäftsführer von Ethiopian Airlines, es sei zu früh, über die Ursache des Unglücks zu spekulieren. Derzeit werde der Fall gemeinsam mit dem Flugzeughersteller Boeing und nationalen sowie internationalen Behörden untersucht.

Die Maschine habe erst Anfang Februar sorgfältige Checks durchlaufen und sei von zwei erfahrenen Piloten geflogen worden.