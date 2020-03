Wow! Gläserne Aussichtsplattform eröffnet in New York

Nervenkitzel in mehr als 330 Metern Höhe! Am 11. März öffnet New Yorks neue Aussichtsplattform „The Edge“ für Besucher – mit einem gläsernen Boden, der 20 Meter aus dem Gebäude ragt.

Dir den Duft der Großstadt um die Nase wehen lassen und dabei spektakuläre Aussichten auf den Big Apple genießen – das kannst du auch auf dem Empire State Building oder dem Rockefeller Center. Aber: Nirgendwo wird dein Adrenalin so in die Höhe schießen wie auf der „ Edge “!

Der Balkon ragt bis zu 20 Meter aus dem Gebäude heraus, der Fußboden ist zum Teil verglast. Auch das Geländer besteht aus Glas, sodass du einen Rundum-Blick über die Skyline von New York City und, auf der anderen Seite des namensgebenden Flusses, auf New Jersey hast.

Das Empire State Building legt mit Aussichtsplattform nach

„The Edge“ bietet nicht die einzige spektakuläre Aussicht in New York. Im vergangenen Oktober hat eine neue Aussichtsplattform mit bodentiefen Fenstern auf dem Empire State Building eröffnet. In 381 Metern Höhe erwartet dich ein atemberaubender 360-Grad-Panoramablick über New York.

Das Empire State Building ist 88 Jahre alt, somit wurde es höchste Zeit für eine Renovierung. Neben der Aussichtsplattform im 102. Stock sind auch neue Ausstellungen entstanden – Multimedia-Elemente und Selfie-Stationen inklusive.

Besonders gut kommt „King Kong“ an, der durch einige Bildschirme und zwei große Hände zum Leben erweckt wird.

Cooles Fotomotiv: Lass dich von King Kongs Händen umklammern. Foto: Evan Joseph Images

Ein ganzer Stadtteil entsteht mit Hudson Yards

Hudson Yards ist ein Stadtentwicklungsprojekt. Ingesamt werden 15 Hochhäuser gebaut, ein Großteil der Bauten liegt über dem Betriebsgelände der Long Island Railroad, die Pendlerzüge betreibt.

Das Innere des „Vessel“ im Hudson Yards. Foto: Interior-View-of-the-Vessel-courtesy-of-Forbes-Massie-Heatherwick-Studio_2

Neben dem 30 Hudson Yard eröffnet in diesem Jahr das „The Shed“ – ein Veranstaltungszentrum. Das an Bienenwaben erinnernde Gebilde namens „Vessel“ ist eine Treppe. Zwischen den Wolkenkratzern entstehen ein Park und eine Shoppingmall.