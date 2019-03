Tragödie bei Easyjet: Frau (63) stirbt im Flugzeug

Vor der Landung eines Easyjet-Fliegers in Málaga versuchte ein Pärchen, ihre 63-jährige Sitznachbarin zu wecken. Doch die Frau reagierte nicht – sie war tot. Jetzt steht die Airline in der Kritik.

Was für eine gruselige Vorstellung: Bei ihrem Flug EZY8609 von London nach Málaga war einem britischen Paar aufgefallen, dass ihre Sitznachbarin trotz Sinkflug einfach weiterschlief. Ihr Kopf kippte nach vorne auf den Vordersitz und rutschte irgendwann zwischen Sitz und Fenster.

Weil Jessica und Jacob dachten, es sei besser, wenn die Frau zur Landung wach wäre, schüttelten sie die Frau vorsichtig – doch der Körper der Passagierin blieb regungslos. Sie fühlten ihren Puls – nichts. Der britischen „Daily Mail“ erzählten die beiden, was dann passierte:

Schock: Frau stirbt in vollbesetztem Flugzeug

Zuerst betätigten sie die Knöpfe oberhalb ihrer Sitze, um die Flugbegleiter unauffällig um Hilfe zu rufen. Sie wollten keine Panik erzeugen, immerhin waren auch Kinder im Flieger. Doch niemand kam. Erst als sie lautstark nach der Crew riefen, eilte jemand zu ihren Plätzen. Der Flieger befand sich zu dem Zeitpunkt noch immer in der Luft. Die Crew versuchte, die Frau mit einem Defibrillator wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Jacob zufolge habe die Passagierin ihm schon vor dem Flug am Montag erzählt, dass sie eine schwere Brustinfektion habe. Sie war sehr schwach und saß im Rollstuhl. Sie sei erst kürzlich von einer Karibik-Kreuzfahrt zurückgekehrt und am Montagmorgen um 4.30 Uhr in London-Gatwick gelandet. Sie vermutete, dass sie sich auf der Kreuzfahrt die Infektion eingefangen hatte.