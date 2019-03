Statt McDonald’s: Party-Nacht endet in Barcelona

So schnell kann aus einer durchfeierten Nacht ein Kurztrip nach Spanien werden: Die Briten Tara und Jack beweisen mit ihrer Aktion, was wirklicher Last-Minute-Urlaub ist. Denn als die Freunde am Flughafen London-Gatwick einen nächtlichen Burger verdrückten, buchten sie kurzerhand zwei Flugtickets nach Barcelona.

„Tara hatte Hunger, also sind wir zum McDonald’s am Gatwick Airport gefahren“, erzählt Jack dem britischen „Mirror“. „Die Filiale lag nur 15 Minuten vom Club entfernt und war der einfachste Ort, um an Essen zu kommen.“

Sobald sie die startenden und landenen Flugzeuge gesehen hätten, sei ihnen aber eine viel bessere Idee gekommen: Jack hat nach günstigen Flügen gesucht und spontan Tickets nach Barcelona gebucht. „Fast wären wir sogar nach Marroko geflogen“, so Tara.

Betrunkene Britin wacht im Flugzeug auf – ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen ist

Die Psychologiestudentin will sich an all das nicht erinnern: „In meiner letzten Erinnerung ging es mir in der Toilette des Clubs hundeelend.“ Sie sei dann während des Fluges aufgewacht – ohne zu wissen, wo sie überhaupt war. Fast wären die beiden in ihrem betrunkenen Zustand gar nicht erst an Bord gekommen.

Schließlich kamen sie doch in Barcelona an – ohne Wechselklamotten oder Geld. Nur Jack hatte seine Kreditkarte dabei. Trotzdem bleiben die beiden ein paar Tage in Katalonien: Sie wollen das beste aus der Schnapsidee machen.