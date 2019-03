So viel Aufregung – nur wegen ein bisschen Handgepäck. Zwei Passagiere von Delta Airlines sind am Flughafen Fort Lauderdale-Hollywood International völlig ausgerastet. Der Grund: Das Flugzeug war voll, sie sollten ihr Handgepäck deshalb aufgeben und durften es nicht mit in die Kabine nehmen.

Damit waren Ida S. (67) und Nick B. (61) aus Brooklyn anscheinend so gar nicht einverstanden. Sie wehrten sich mit Händen und Füßen gegen die herbeigerufenen Polizisten. Zwei Hilfssheriffs mussten danach sogar ins Krankenhaus – einer mit einer Bisswunde und ein anderer mit einer Knieverletzung.

Senioren randalieren am Flughafen – wegen des Handgepäcks

Die Senioren wollten am vergangenen Dienstag mit dem Flug 891 von Fort Lauderdale zum JFK Airport in New York fliegen. Am Gate informierten Mitarbeiter von Delta die Passagiere, dass sie ihr Handgepäck aufgeben müssten.

Ida weigerte sich. Mit dem angezettelten Tumult sorgte die Seniorin für Verspätungen beim Boarding. Das Paar wurde in die Gangway geführt, wo ihnen der Manager erklärte, sie dürften nicht mitfliegen, wenn sie ihr Gepäck nicht aufgeben würden. Nick hatte sogar drei Handgepäckstücke dabei, erlaubt waren nur zwei.