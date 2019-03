Kreuzfahrt: Die neuen Ziele von Aida und Tui Cruises

Neben den Klassikern wie Dubrovnik steuert Aida 2020 auch neue Ziele an.

Lieber in den hohen Norden oder in den warmen Süden? Wer im Sommer 2020 oder im Winter 2020/2021 auf Kreuzfahrt gehen will, hat die Qual der Wahl. Und zwar nicht nur bei den altbekannten Routen der Reedereien: Aida und Tui Cruises nehmen Kurs auf neue Ziele.

Aida: Neue Kreuzfahrt-Destinationen entdecken

Insgesamt kannst du bei Aida-Kreuzfahrten aus 75 verschiedenen Routen wählen, die ab Deutschland angesteuert werden. In der Saison 2020/2021 neu dabei sind Fredrikstad in Norwegen und Skagen in Dänemark.

Auch im Mittelmeer gibt es im kommenden Jahr eine neue Route: Eine Kreuzfahrt durch das östliche Mittelmeer mit den griechischen Inseln Kefalonia, Santorin und Kreta, Athen und Olympia, Brindisi in Apulien und Crotone in Kalabrien.