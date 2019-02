Studie enthüllt: So tickt der typische deutsche Urlauber

Wie viele Deutsche tragen im Urlaub eigentlich wirklich Socken in Sandalen? Und sind wir wirklich so schlimm im Sonnenliegen-Reservieren? Eine neue Studie zeigt, wie der Durchschnittsdeutsche reist.

Wohin reisen Deutsche am liebsten? Was nervt sie um Urlaub am meisten? Und was packen sie ein? Eine neue repräsentative Studie von Airbnb beantwortet diese und noch mehr Fragen zum Reiseverhalten der Deutschen.

Der reisereporter zeigt dir die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wohin reisen die Deutschen am liebsten?

Die Deutschen fahren am liebsten gar nicht weit weg: 27 Prozent machen Urlaub im eigenen Land. Dahinter folgen Spanien (12 Prozent), Italien (8 Prozent), Griechenland (4 Prozent) und die Türkei (4 Prozent).

Du fragst dich, wo hier die Lieblingsinsel der Deutschen landet? Mallorca belegt innerhalb von Spanien mit 28 Prozent Platz 1 der beliebtesten Destinationen.

Übrigens, die Deutschen sind Gewohnheitsmenschen: Jeder Zehnte hat seinen Lieblingsort gefunden und verbringt dort jeden Urlaub, etwa 15 Prozent wechseln zwischen zwei oder drei Urlaubsorten. 54 Prozent haben zwar einen Lieblingsort, bevorzugen jedoch gelegentliche Abwechslung. 17 Prozent der Deutschen entdecken auf jeder Reise einen neuen Urlaubsort

Wie oft machen die Deutschen Urlaub?

Insgesamt drei Viertel der Befragten verreisten im Jahr 2018 mindestens einmal, zehn Prozent waren sogar fünfmal im Urlaub.

Deutsche und Deutsche gesellen sich nicht immer gern: Ein Viertel der Befragten hat angegeben, dass ihnen andere deutsche Touristen im Urlaub schon mal peinlich waren. Aber: Nicht alle Klischees treffen zu.

So gaben nur 16 Prozent zu, dass sie schon einmal eine Liege mit ihrem Handtuch reserviert haben. Und die Socken in Sandalen tragen nur elf Prozent. Die Deutschen sollen im Urlaub auch gerne mal nackt rumlaufen. Aber: FKK hat noch nicht einmal jeder Zehnte ausprobiert.

Das ist der Traumurlaub der Deutschen

Die meisten Deutschen (33 Prozent) machen am liebsten Entspannungs- oder Badeurlaub. Auf Platz 2 folgen Städtereisen mit 22 Prozent, auf Platz 3 der Kultururlaub (21 Prozent).

Die Deutschen lieben Strandurlaub – und sie lieben Mallorca. Foto: imago/fossiphoto

08/15 wollen die Deutschen aber nicht: Die meisten wünschen sich einen Urlaub abseits der Touristenpfade. So wollen 58 Prozent der Befragten das Reiseziel durch die Augen der Einheimischen erleben. 76 Prozent wollen gerne etwas Neues ausprobieren.

Mehr als jeder Zweite lässt sich auf die lokale Küche ein und hat noch nie oder fast nie traditionelle deutsche Kost im Ausland bestellt – nur 11 Prozent ziehen ein Schnitzel der lokalen Küche vor.