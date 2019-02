Die Wassermassen zerstörten zehn Brücken auf der griechischen Insel. Ein Video zeigt, wie eine jahrhundertealte Brücke aufgrund des steigenden Wasserpegels zusammenstürzt. Einige Häuser wurden evakuiert, in einigen Orten fiel der Strom aus.

Sturm und starker Regen haben schwere Verwüstungen angerichtet, am stärksten betroffen ist die Region rund um die Stadt Chania, dort wurde der Notstand ausgerufen.

„Es sieht so aus, als wären wir bombadiert worden“ – mit diesen Worten beschreibt der Bürgermeister des bei Touristen beliebten Küstenortes Platanias, Ioannis Malandrakis, die Auswirkungen des schweren Unwetters, das die Insel Kreta getroffen hat.

Ein Toter durch Unwetter auf Kreta

Die Feuerwehr entdeckte heute die Leiche eines 61-jährigen Hirten, der seit gestern vermisst worden war. Er sei von einem Hochwasser führenden Bach erfasst worden, berichtete das Staatsradio „ERT“.

Es ist der fünfte Tote innerhalb weniger Tage: Vergangene Woche waren bei einem ähnlichen Sturm vier Menschen auf Kreta gestorben. „Es hat sechs Tage lang ununterbrochen geregnet, es war ein Sturm, nicht nur Regen, es ist eine unfassbare Wassermenge“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur „Reuters“.

Das Militär soll nun provisorische Brücken bauen, damit der Verkehr notdürftig wiederhergestellt werden kann, das teilte der Zivilschutz mit.

Rund ums Mittelmeer und auch in Griechenland kommt es in diesem Winter immer wieder zu Stürmen mit Hagel, starken Winden und heftigen Regenschauern. Meteorologen sehen dieses Phänomen in einem Hoch über Mitteleuropa begründet, das die Stürme nach Südeuropa abdränge.