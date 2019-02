Statt Urlaubsfotos: Schwedin erhält Fotos von Miley Cyrus

Erst dachte die Schwedin Elvira Nordström an einen schlechten Scherz. Doch bald realisierte sie: Das Fotostudio hatte einen ziemlich krassen Fehler gemacht. Derzeit reist die 21-Jährige durch Australien, in Byron hatte sie einen längeren Halt auf ihrem Roadtrip und wollte ersten Urlaubsbilder entwickeln lassen. Sie ging in ein lokales Fotostudio.

Doch die Bilder, die sie über einen Dropbox-Link erhielt, waren nicht ihre eigenen. In ihrer Instagram-Story teilt sie die Ereignisse. „Ich habe also meine Filmrolle in diesem Fotoladen in Byron abgegeben, um sie entwickeln zu lassen – und die senden mir die falschen Bilder zu“, heißt es auf dem ersten Bild.

„Kann ich dafür ins Gefängnis kommen?“

„Aber wartet verdammt nochmal. Es sind nicht die Fotos von irgendeinem – es sind verdammt nochmal die Fotos von Chris Hemsworth – von der geheimen Hochzeit von Liam und Miley!“ Die Schwedin kann das alles überhaupt nicht fassen, sie fragt sich, ob sie dafür ins Gefängnis kommen kann, ob das alles ein Scherz ist, ob sie die Bilder posten darf.

216 Fotos erhielt sie über den Link: Selfies des „Thor“-Darstellers, Hochzeitsbilder der geheimen Trauung von Sängerin Miley Cyrus und Schauspieler Liam Hemsworth sowie Eindrücke von der Feier danach. Und Elvira Nordström war erst einmal überfordert, was zu tun ist. Sie rief beim Fotostudio an und klärte auf.