Bahamas: Schwein beißt Instagram-Model in den Po

„Es hat mich gebissen, es hat mich gebissen!“, schreit das Fitnessmodel im Video und zeigt die deutlich geröteten Stellen auf ihrer Pobacke.

Schmerzhafter Instagram-Post geht viral

Bei ihren 13 Millionen Followern kommt der offensichtlich schmerzhafte, aber auch sehr authentische Post ziemlich gut an: In den vergangenen Tagen schauten sich mehr als fünf Millionen User das Video an und kommentierten fleißig – überwiegend mit Lachsmileys.

Nicht nur Michelle Lewin nimmt Einiges für den perfekten Schnappschuss in Kauf. Mittlerweile hat sich die Redewendung „Do it for the Gram“ – mach’s für Instagram – etabliert. Das Motto hatte wohl auch eine andere Influencerin im Kopf: Sie schwamm auf den Bahamas mit Haien und wollte das für Instagram festhalten – bis ein Hai plötzlich zuschnappte.

Ernsthaft verletzt wurde sie – genau wie Michelle – aber zum Glück nicht.