Rosamunde Pilcher ist in Deutschland für ihre dramatischen Drehbücher von Liebesfilmen bekannt geworden. Nun ist die Autorin im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie selbst wuchs im britischen Cornwall auf – und auch die meisten ihrer Filme spielen hier.

Dadurch ist die Grafschaft in England ein Ziel für viele Rosamunde-Pilcher-Fans geworden, die an die Drehorte der Romanzen pilgern. Dort erinnern sie sich an die Liebesgeschichten mit kleinen Hindernissen, die in den Filmen immer gepaart mit einer traumhaften Landschaft waren – und natürlich ein Happy End hatten.

Der reisereporter zeigt dir die schönsten Drehorte: