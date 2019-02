#Warnstreik eines Bodendienstleisters am Do, 7.2. am #dusairport. @_verdi ruft zu Arbeitsniederlegung von 3h-11h auf. Verzögerungen und Flugausfälle möglich. Passagieren wird empfohlen, sich vor Reiseantritt bei ihrer Airline über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren.