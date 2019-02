Das neue Schiff der Reederei Regent Seven Seas Cruises wird im Februar 2020 zur Jungfernfahrt aufbrechen und dabei Kreuzfahrt -Luxus pur bieten: Auf der „Regent Seven Seas Splendor“ gibt es nur Suiten. Und eine ist ganz besonders dekadent: Auf dem 14. Deck ist die größte Kreuzfahrtschiff-Suite der Welt untergebracht.

In der Regent Suite gibt es nicht nur einen Speisesaal mit Kronleuchter, sondern auch einen Flügel im Wohnzimmer – mit Sicht auf den Ozean.

Ein Butler und ein Caterer stehen den Suite-Bewohner zur Verfügung, berichtet „The Sun“. Und an der eigenen Bar lässt es sich das 270-Grad-Panorama mit einem Getränk in der Hand ebenfalls ganz privat genießen. Den Drink können die Passagier aber auch in den eigenen Wellnessbereich mitnehmen – der verfügt über eine Sauna und ein Dampfbad.

Luxus pur: In diesen Betten schlafen auch Royals

Obwohl die Suite so groß ist, gibt es „nur“ zwei Schlafzimmer. In ihnen stehen Luxusbetten der Marke Hästens, die satte 200.000 US-Dollar pro Stück kosten.