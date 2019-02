Dieser Vorfall sorgt weltweit für Entsetzen: Ein Tourist schleudert während einer Straßen-Performance in Kuala Lumpur sein Baby hin und her. Passanten filmten die Szene, der Mann wurde festgenommen.

Es besteht der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Ein russisches Paar ist nach einer Straßenvorführung in Kuala Lumpur festgenommen worden.

Bei der Performance hatte der 28-jährige Vater sein vier Monate altes Baby, ein kleines Mädchen, an den Beinen gefast und hin und her geschleudert – durch seine Beine, von links nach rechts und über seinen Kopf. Seine 27 Jahre alte Frau saß daneben und pries die Szene an, andere Touristen saßen daneben und spielten auf Instrumenten Musik.

Begpacker sammeln mit Baby-Performance Geld für Weltreise

Der Mann und die Frau sind Begpacker – bettelnde Rucksacktouristen. Es wird vermutet, dass sie mit der Performance in der Hauptstadt von Malaysia Geld für ihre Weltreise sammeln wollten. Die Polizei teilt nach Angaben des lokalen Senders „my Metro“ mit, dass das Paar in Thailand bereits eine ähnliche Vorführung gegeben habe.

LAMBUNG ANAK, PASANGAN RUSIA DITAHAN POLIS Polis menahan suami isteri warga Rusia yang disyaki melambung bayi perempuan... Gepostet von Polis Diraja Malaysia ( Royal Malaysia Police ) am Montag, 4. Februar 2019

Gut kam das jedoch nicht an, die meisten Passanten reagierten verblüfft oder gar verstört – darunter Zayl Chhia Abdulla. Er filmte die Szene und schreibt zu seinem Facebook-Video: „Ich kam zufällig in dieser Gegend in Bukit Bintang vorbei und habe diese unverantwortliche Tat gesehen, die zu Verletzungen an diesem armen Baby führen kann.“

Er frage sich, wie die Behörde es zulassen könne und fordert: „Diese Straßenkünstler müssen verhaftet werden! Bitte tun Sie etwas.“ Sein Wunsch wurde erfüllt: Die Polizei hat das Paar festgenommen. „Wir haben die russische Botschaft informiert, um das Wohlergehen des Babys sicherzustellen“, so ein Polizeisprecher.

„Swinning Baby Yoga“ in Russlands alternativer Szene verbreitet

Das könnte die beiden Begpacker jedoch überrascht haben – denn das umstrittene „Swinning Baby Yoga“ ist in der alternativen Szene, vor allem in Russland, eine häufig durchgeführte Praktik, berichtet die „Huffington Post“.

Begründet wurde sie von Dr. Igor Charkovsky. Er behauptet, das durch die Luft schleudern würde die Babys abhärten. Kritiker und Mediziner sehen jedoch eine große Gefahr eines Schütteltraumas.