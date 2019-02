Germania-Pleite: Diese Airlines helfen mit billigen Tickets

Condor will Germania-Gäste ebenfalls 50 Prozent Rabatt aufs Ticket geben, sofern im Standby-Verfahren Plätze in den Maschinen frei sind.

Auf der Lufthansa-Website soll außerdem ein Buchungsverfahren eingerichtet werden, mit dem verbilligte Tickets der Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian gebucht werden können. Geplant sind pauschale Netto-Preise von 50 Euro für Flüge in Europa und 200 Euro für Verbindungen in den Nahen Osten.

Der Lufthansa-Konzern bietet betroffenen Passagieren verbilligte Tickets an. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, so ein Lufthansa -Sprecher.

Das Aus von Germania kam nicht unbedingt unerwartet, aber doch ziemlich plötzlich. Nachdem der letzte Flieger Dienstagnacht um 1.11 Uhr in Nürnberg landete, wurde der Flugverkehr der Berliner Airline eingestellt. Am Montag hatte sie einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gestellt.

Germania: So reagieren die Reiseveranstalter auf die Insolvenz

Die Reiseveranstalter arbeiten an Alternativen. So teilt Thomas Cook mit, an einem Ersatzflugplan zu arbeiten – „um die Auswirkungen für alle Gäste seiner Veranstaltermarkten Thomas Cook, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen und Air Marin, die eine Pauschalreise mit einem Germania-Flug gebucht haben, so gering wie möglich zu halten“.

Reisende, die an ihrem Urlaubsziel gestrandet sind, sollen bis spätestens Sonntag, 10. Februar, mit Condor zurückfliegen.

Tui sagte gegenüber „reisevor9“, dass betroffene Kunden auf alternative Flugverbindungen umgebucht werden. Dabei spiele die konzerneigene Airline Tuifly eine große Rolle.

Auch die Heimreise sei sichergestellt – bei zusätzlichen Übernachtungen sorge der Konzern für Unterbringung und Verpflegung.